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تعديل الاتفاق النووي

المصدر:
  • سيرجي ريابكوف - نائب وزير الخارجية الروسي
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على أوروبا ألا ترضخ لمحاولات أميركا بشأن تعديل الاتفاق النووي

 

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