آخر الأخبار

خطوة إيجابية

المصدر:
  • أنطونيو غوتيرش - الأمين العام للأمم المتحدة
التاريخ:
طباعة Email

خطوة إيجابية على طريق بناء الثقة ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سلمياً.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon