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ذكر التخلي عن الصواريخ

المصدر:
  • إيتسونوري أونوديرا - وزير الدفاع الياباني
التاريخ:
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بيونغيانغ لم تأتِ على ذكر التخلي عن الصواريخ البالستية المتوسطة وبعيدة المدى.

 

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