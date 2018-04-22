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احترام واجباتها الدولية

المصدر:
  • فيديريكا موغيريني - وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي
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إعلان بيونغيانغ يدل على رغبتها احترام واجباتها الدولية والالتزام بقرارات مجلس الأمن.

 

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