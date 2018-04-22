بشأن إعلان بيونغيانغ وقف التجارب النووية

بعد مرور ما يقارب 100 عام على إعدامهما، تعود قضية ريا وسكينة إلى الواجهة من جديد بتقرير نشرته محطة "بي بي سي" العالمية، أشارت فيه إلى احتمال براءتهما من التهمة.