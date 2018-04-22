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بشأن إعلان بيونغيانغ وقف التجارب النووية

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
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هذا نبأ جيد جداً لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير. أتطلع لقمتنا المقبلة.

 

 

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