بشأن إعلان بيونغيانغ وقف التجارب النووية

هذا نبأ جيد جداً لكوريا الشمالية وللعالم وتقدم كبير. أتطلع لقمتنا المقبلة.
في حلقة اليوم من برنامجنا الأسبوعي "نصيحة لايف"، سنعرفكم عن قرب عن تقنيات التجميل غير الجراحية مع الدكتورة فريدة طنوس،
كثيرة هي التساؤلات التي تراودنا حول طرق العناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وشبابها بالاستعانة بتقنيات التجميل غير
يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي..
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
تذكر كتب التاريخ أن الوزير العباسي ابن الفرات مَنَح منصبَ القضاء لرجلٍ يُدعى أبو أمية الأحوص الغلابي البصري. العجيب في
كلهم يضحكون علينا، كبيرهم وصغيرهم، دولهم ومنظماتهم، رؤساؤهم ووزراء خارجيتهم، وللأسف نحن نصدق الكذاب رغم علمنا بكذبه، ونبرئ القاتل والدماء تقطر من يده.
أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالته الأقوى للعالم بأن المملكة العربية السعودية قادرة وعازمة على قطع دابر
في أرض دولة الإمارات، أرض التسامح والعطاء، دار زايد الخير تجد أرقى صور الوفاء والعرفان من الجميع مواطنين ومقيمين لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..
من سنن الله في كونه أن يقيض على مدار التاريخ قادة لشعوبهم مصابيح تنير دروبهم ليتبينوا المسير ويعرفوا الطريق..
من الصعب جداً الإحاطة بمصطلح «المخيلة» imagination بشكل موضوعي، لأنه مصطلح واسع الثراء، ليس بما يتعلق بالقيم الوجدانية التي
يتداول الناس مقولة تنسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي: «الشخص المحايد، هو شخصٌ لم ينصر الباطل، ولكنه من المؤكد
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، محط أنظار العالم لما هو جديد ويطرأ على أرض دولتنا الفتية في مختلف المجالات. وبوجود
يأتي هذا الكتاب محصلة اجتهادات وتحليلات صادرة عن كوكبة تتألف من سبعة من المفكرين والأكاديميين من الولايات المتحدة
من أجل انجاز العمل وبصورة أفضل من الغير يعتمد المديرون على التواصل الفعال، وفي مرات أخرى قد لا يرى بعضهم حاجة لاستشارة الاشخاص
بعد مرور ما يقارب 100 عام على إعدامهما، تعود قضية ريا وسكينة إلى الواجهة من جديد بتقرير نشرته محطة "بي بي سي" العالمية، أشارت فيه إلى احتمال براءتهما من التهمة.
ماسا.. ابنة سبعة أعوام أو أكثر قليلا من مدينة الكيماوي السورية دوما. عندما اندلعت الثورة السورية، كانت ولادة ماسا التي
«ستكونين أستاذة أفضل مني يوماً ما» كلمات دافئة لا تفارق مسمع ووجدان الإماراتية فاطمة الظنحاني، قالها لها أستاذها الراحل الخطاط خالد نفيسي في عام 2013
«اختاروا الحرب، ونحن اخترنا السلام، مضينا في طريقينا حاملين غصن الزيتون، وهم ركضوا وفي يدهم الكلاشنكوف، ذهبوا به وذهب
مانيتون.. هكذا اسمه، ولا نعلم كيف كان يُنطق في عصره، هذا المؤرخ المنتمي للمنطقة الغربية بمصر، وبالتحديد من بلدته «