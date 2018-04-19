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في الجدل بشأن قضية سكريبال

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير الخارجية الروسي
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يحاول بوريس جونسون تشويه الحقيقة والزعم بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدعم موقف بلاده

 

 

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