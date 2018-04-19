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التنديد بسلوك روسيا

المصدر:
  • بيتر ويلوسون - سفير بريطاني
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سنواصل التنديد بسلوك روسيا المتهور عندما تنتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

 

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