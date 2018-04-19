الاستخبارات الروسية تجسست على سكريبال

بعد أن دفع تميم لترامب ما دفع، وحصل منه على لمسة حنان، فقال له أنت صديقي، كشفت الصحافة الأميركية أن زيارة أمير قطر لم تحقق شيئاً للشعب القطري سوى صفقة زائفة تقدر بمبلغ 300 مليون دولار لبيع «أنظمة متقدمة لأسلحة القتل الدقيقة» إلى قطر،