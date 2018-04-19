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الاستخبارات الروسية تجسست على سكريبال

المصدر:
  • مارك سدويل - مستشار الأمن القومي البريطاني
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الاستخبارات الروسية تجسست على سكريبال وابنته لخمس سنوات قبل تسميمهما.

 

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