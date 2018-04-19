الاستخبارات الروسية تجسست على سكريبال وابنته لخمس سنوات قبل تسميمهما.
في حلقة اليوم من برنامجنا الأسبوعي "نصيحة لايف"، سنعرفكم عن قرب عن تقنيات التجميل غير الجراحية مع الدكتورة فريدة طنوس،
كثيرة هي التساؤلات التي تراودنا حول طرق العناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وشبابها بالاستعانة بتقنيات التجميل غير
يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي..
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
في عام 2011 الذي انطلقت فيه شرارة ما يسمى «الربيع العربي» بداية من تونس ومصر.. إلى ليبيا واليمن وسوريا.. منها: خرج إلى
دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة، بفضل حكمة قادتها وحزمهم، على وضع حد لكل من يتجرأ ويحاول مس بلادنا بأي تصرف لا يليق بمكانتها إقليمياً وعالمياً،
في الخامس من يونيو 2017م أعلنت دول (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) مقاطعة دولة قطر على خلفية دعم الدوحة للتنظيمات
خلال 24 ساعة شهدت الساحة السورية سيلاً من الأكاذيب، ومن شدة وقعها أثارت موجة من الضحك، حيث الضحك وخاصة عند وقوع المآسي تعبير عن إنكار كل ما يحدث
خطوة رائدة وطموحة اتخذتها وزارة التربية والتعليم في دولتنا أخيراً، فقد جعلت (رخصة المعلم) شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة التدريس بنهاية عام 2020،
بعد أن دفع تميم لترامب ما دفع، وحصل منه على لمسة حنان، فقال له أنت صديقي، كشفت الصحافة الأميركية أن زيارة أمير قطر لم تحقق شيئاً للشعب القطري سوى صفقة زائفة تقدر بمبلغ 300 مليون دولار لبيع «أنظمة متقدمة لأسلحة القتل الدقيقة» إلى قطر،
في دبي، وأثناء العبور فوق جسر الخليج التجاري الأنيق، وباتجاه شارع الخيل، تطلّ على العيان مكتبة ضخمة بدأت تلوح على ضفاف مياه الخليج بالإمارة.
يأتي الإنجاز، الذي حققه بواسل القوات المسلحة الإماراتية المرابطون في اليمن، في سياق المشاركة في عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
قبل أيام، أطل علينا مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، وهو يتفقد ركام غوطة دمشق الشرقية
ماسا.. ابنة سبعة أعوام أو أكثر قليلا من مدينة الكيماوي السورية دوما. عندما اندلعت الثورة السورية، كانت ولادة ماسا التي
«ستكونين أستاذة أفضل مني يوماً ما» كلمات دافئة لا تفارق مسمع ووجدان الإماراتية فاطمة الظنحاني، قالها لها أستاذها الراحل الخطاط خالد نفيسي في عام 2013
«اختاروا الحرب، ونحن اخترنا السلام، مضينا في طريقينا حاملين غصن الزيتون، وهم ركضوا وفي يدهم الكلاشنكوف، ذهبوا به وذهب
مانيتون.. هكذا اسمه، ولا نعلم كيف كان يُنطق في عصره، هذا المؤرخ المنتمي للمنطقة الغربية بمصر، وبالتحديد من بلدته «
الذكاء الاصنطاعي بات أكثر المواضيع انتشاراً في الآونة الأخيرة ليصبح مرتبطاً بمحاور ونقاشات المنتديات الاقتصادية والإعلامية والحكومية وغيرها ويتصدر عناوين الصحف والمواقع العربية والأجنبية.