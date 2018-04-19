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الامتناع عن نشر معلومات مشكوك فيها

المصدر:
  • سيرغي ريابكوف - نائب وزير الخارجية الروسي
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ندعو دول مجموعة السبع الكبرى للامتناع عن نشر معلومات مشكوك فيها.

 

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