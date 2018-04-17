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طرف إقليمي

المصدر:
  • عبد الفتاح السيسي - الرئيس المصري
التاريخ:
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هناك طرف إقليمي يبني نفوذاً داخل المنطقة العربية

 

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