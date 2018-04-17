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ضرورة التصدي

المصدر:
  • عبد الله الثاني - ملك الأردن
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ضرورة التصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

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