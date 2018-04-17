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بشأن التدخلات الخارجية

المصدر:
  • سلمان بن عبد العزيز - خادم الحرمين الشريفين
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السلوك الإيراني الخطر في المنطقة يجافي حسن الجوار.

 

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