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السعودية دعمت الشعب الفلسطيني

المصدر:
  • محمود عباس - الرئيس الفلسطيني
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السعودية دعمت الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانب حقوقه المشروعة.

 

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