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بشأن فلسطين في «قمة القدس»

المصدر:
  • سلمان بن عبد العزيز - خادم الحرمين الشريفين
التاريخ:
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قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى وستظل هكذا.

 

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