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الضمير الإنساني على المحك

المصدر:
  • عبد الفتاح السيسي - الرئيس المصري
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ما يقدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات يضع الضمير الإنساني على المحك.

 

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