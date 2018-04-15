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قالوا

تصريحات لحفظ ماء الوجه

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بعد كل تلك التصريحات، كانوا مضطرين لحفظ ماء وجوههم.

إليكسي تشابا

عضو لجنة «الدوما» للشؤون الدولية

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