ستتدخل فرنسا مجدداً إذا تكرر تخطي الخطوط الحمراء

بعد أن دفع تميم لترامب ما دفع، وحصل منه على لمسة حنان، فقال له أنت صديقي، كشفت الصحافة الأميركية أن زيارة أمير قطر لم تحقق شيئاً للشعب القطري سوى صفقة زائفة تقدر بمبلغ 300 مليون دولار لبيع «أنظمة متقدمة لأسلحة القتل الدقيقة» إلى قطر،
ما زلت أذكر مساء ذاك اليوم بأحد الأعراس في مدينة العين وأحد كبار السن قد أخذه الحماس لصوت فرقة «الحربية» ودخل ضمن «اليوّيلة». كان المكان ممتلئاً والبعض يرمي قطع السلاح - الخالية من الذخيرة بالطبع - للأعلى كعادة هذا الفن الشعبي،
لعبة الحرب والسلم بلغت أوجها، الشوط الأخير بين الأعداء والأصدقاء، بين المحور والحلفاء، يتركز الآن في سوريا، المحطة الأخيرة ستشهد لقاءً خجولاً قد ينتهي باللاحرب واللاسلم، كما يريد هتلر القرن الواحد والعشرين بالضبط.
هنالك مشهد مألوف على الشاشة الصغيرة: شخص يرتكب جريمة، ثم يرتب هندامه ويخرج بين الجموع بمظهر متماسك، وبرباطة جأش لإخفاء صلته بالجريمة. علماء النفس يقولون إن هذا الشخص يكون في هذه اللحظات، ممتلئاً رعباً وخوفاً من احتمال انكشاف أمره.
المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في العقدين الأخيرين رمت بظلال ثقيلة على الأوضاع العامة بالنسبة للكثير من الناس، وغيرت الكثير من أحوالهم وتوقعاتهم. فالناظر إلى قضايا الناس في هذه الأيام يرى أن معظم همومهم تتركز على توفير ضرورات الحياة ..
لم يكن من السهل قبل قرن أو قرنين من الآن، أن يدرس المستشرق الغربي شرقنا العربي إجمالاً، إلا إذا تنكر لفكره ظاهرياً، لحرصه الشديد على ألا تضيع إمكانياته المعرفية الهائلة وما استأثر به من آداب ولغات تعنى بهذا الشرق دون زيارته والتبحر به،