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قالوا

ستتدخل فرنسا مجدداً إذا تكرر تخطي الخطوط الحمراء

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إذا تكرر تخطي الخطوط الحمراء سنتدخل مجدداً، لكننا نعتقد أن الرسالة قد وصلت.

جان إيف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي

 

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