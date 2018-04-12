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سيتم إسقاط أي صواريخ أميركية

المصدر:
  • ألكسندر زاسيبكين - السفير الروسي في لبنان
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سيتم إسقاط أي صواريخ أميركية تطلق على سوريا، واستهداف مواقع إطلاقها.

 

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