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أستراليا ستدعم بشكل متزن

المصدر:
  • جولي بيشوب - وزيرة خارجية أستراليا
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أستراليا ستدعم بشكل متزن ومناسب كل العمليات التي تستهدف سوريا.

 

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