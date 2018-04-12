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بريطانيا بحاجة إلى مزيد من الأدلة

المصدر:
  • تيريزا ماي - رئيسة وزراء بريطانيا
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بريطانيا بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل الانضمام إلى الضربة العسكرية.

 

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