بريطانيا بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل الانضمام إلى الضربة العسكرية.
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
تجاوزت السمنة تعريفها بأنها مرض العصر، حيث شبهتها منظمة الوباء الصحة العالمية بالوباء. وفي برنامج «نصيحة لايف»، الذي يبثه «البيان الإلكتروني» على مواقع التواصل الاجتماعي،
يستضيف برنامج "نصيحة لايف " اليوم الأربعاء الخبير التقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي
لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه
«هناك أمور كثيرة أريد أن أحدثك عنها ولكن ليس من خلال التليفون، عندما أراك سأقولها لك». تلك العبارة قد نسمعها في اليوم الواحد عدة مرات وقد اعتدنا عليها،
أكاد أجزم أن من أكثر التحديات التي واجهتها في استشاراتي الإدارية، تكمن في عدم وجود صف ثانٍ في القيادات العليا أو
في 16 فبراير 2018م، بدأت حقبة جديدة للأمم المتحدة مع اليمن، حيثيات الملف اليمني لم تتغير كثيراً، بقدر ما تغيرت
يرجع تاريخ العلاقات الخليجية الأفريقية إلى ما قبل الإسلام، حيث عرف سكان شبة الجزيرة العربية بلاد الأفريق عندما أسس ما
سيكون من الظلم لنادي روما الإيطالي ألا نتحدث عن عودته التاريخية أمام برشلونة الإسباني في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا وفوزه المستحق بثلاثية نظيفة
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
ميدالية برونزية من ستين ميدالية بمختلف الألوان، وفي غياب البحرين وفِي مسابقة شارك فيها ثلاثة لاعبين «يخزوا العين»، ومع ذلك إذا وجهنا أي نقد للإنجاز أحبطنا الصغار
قبل سنة، وبينما كنت مسافراً من أحد مطارات الدولة، وقبل إقلاع الطائرة وبينما نحن نتجه من ساحة وقوف الطائرات إلى مدرج المطار،
ترسم الإمارات مستقبلها بخطوات واثقة في توظيف لأحدث الابتكارات ومنجزات العقل البشري في تجسيد حي للريادة في الإنجاز والعمل والفكر انطلاقاً من الرؤية الثاقبة
يضيء كتاب" الطاعون في العصر الأموي - صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأموية"، لمؤلفه أحمد العَدوي، على آثار الطاعون الذي حل وباء وانتشر في العصر الأموي.
لم يكن من السهل قبل قرن أو قرنين من الآن، أن يدرس المستشرق الغربي شرقنا العربي إجمالاً، إلا إذا تنكر لفكره ظاهرياً، لحرصه الشديد على ألا تضيع إمكانياته المعرفية الهائلة وما استأثر به من آداب ولغات تعنى بهذا الشرق دون زيارته والتبحر به،
ولدت جوليا بسترانا في حدود سنة 1834 بإحدى المناطق الجبلية بغرب المكسيك ومنذ ولادتها عانت هذه الفتاة المكسيكية من تشوه خلقي فريد ..
جذب الدور البارز غير المألوف، الذي تقوم به سوزان بومبيو، زوجة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، داخل الوكالة التي يديرها زوجها،
Ⅶهو نجم من نجوم مضامير الخيل في هذا العصر.