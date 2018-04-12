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بشأن ضربة صاروخية ضد سوريا

المصدر:
  • إيمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسي
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غاية أي ضربة ضد سوريا، هي استهداف قدرات النظام الكيميائية.

 

 

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