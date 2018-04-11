آخر الأخبار

نأمل بنهج متوازن

المصدر:
  • ديمتري بيسكوف - المتحدث باسم الكرملين
التاريخ:
طباعة Email

نأمل بنهج متوازن إزاء هجوم دوما وألا تتخذ أية دولة خطوات ضد الاستقرار

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon