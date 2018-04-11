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تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا

المصدر:
  • جيمس ماتيس - وزير الدفاع الأميركي
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لا نستبعد تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا رداً على الهجوم الكيميائي في دوما

 

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