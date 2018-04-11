نظام الأسد أعاق إجلاء المدنيين

«التاريخ علمنا أن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وتجديد نهضتها، كنانة الرحمن، وموطن السلام، وقلب العروبة النابض، فيها خير أجناد الأرض، وبها ومعها يصنع التاريخ» - محمد بن راشد آل مكتوم.
المدرسة الإماراتية، اسم انتظرناه طويلاً، ووصل مؤخراً مع الخطة الدراسية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم ابتداء من العام الدراسي الحالي. سنون طوال والعملية التعليمية عندنا تائهة بين توجيه فئوي نسف جهود من كان قبله واستدار بالتعليم إلى وجهة أجندته الخاصة،
لم يكن من السهل قبل قرن أو قرنين من الآن، أن يدرس المستشرق الغربي شرقنا العربي إجمالاً، إلا إذا تنكر لفكره ظاهرياً، لحرصه الشديد على ألا تضيع إمكانياته المعرفية الهائلة وما استأثر به من آداب ولغات تعنى بهذا الشرق دون زيارته والتبحر به،