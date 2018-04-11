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نظام الأسد أعاق إجلاء المدنيين

المصدر:
  • ماثيو رايكروفت - ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة
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نظام الأسد أعاق إجلاء آلاف المدنيين من مناطق القصف في الغوطة

 

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