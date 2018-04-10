هناك في سوريا ومصر وليبيا وتونس من يريد أن يأخذ حقه من قطر
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
تجاوزت السمنة تعريفها بأنها مرض العصر، حيث شبهتها منظمة الوباء الصحة العالمية بالوباء. وفي برنامج «نصيحة لايف»، الذي يبثه «البيان الإلكتروني» على مواقع التواصل الاجتماعي،
يستضيف برنامج "نصيحة لايف " اليوم الأربعاء الخبير التقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي
عندما تتقدم أي دولة في العالم بطلب استضافة بطولة رياضية عالمية، فإنها تريد أن توصل للجميع أنها أهل للتحدي، وأنها قادرة على
كثيراً ما نشاهد منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتغنى بـ «زمن الطيبين» وتناشد عودة هذا الزمان، مستخدمين صور أدوات
قيل إن هناك عشرات الوظائف ستختفي في غضون عشر سنوات، وسيكون العالم شيئاً مختلفاً، وسيلغى دور الإنسان في أعمال المحاسبة، وفي الهندسة
في سوريا، هذه ليست المرة الأولى، ولا الثانية، ولا العاشرة، التي يُرش فيها أهالي المدن ويخنقون مثل الحشرات بالغازات
في واحدة من الروايات ذات النفس الإنساني العميق يتوغل الكاتب الفرنسي غريغوار دو لاكور، عبر روايته «لائحة رغباتي»، في أعماق إنسان اليوم المتأرجح
الإعلام من أهم أدوات العصر المؤثرة، وهو منبر مفتوح على الجميع، ويلعب دوراً استراتيجياً في المجتمعات، وله دوره المهم في
تلقى العالم نبأ تعيين جون بولتون كمستشار للأمن القومي بدلاً من ايتش آر مكماستر بكثير من الانزعاج والترقب والاستغراب.
في بلاد مثل بلادنا الخليجية قد يكون إحلال الآلة مكان البشر مفيداً، فنحن نفتقد الكثافة السكانية، واضطررنا من أجل التنمية واللحاق بركب التحضر،
جملة واحدة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة دائماً إلى تحقيق راحة المواطن ورفاهيته وسعادته واستقراره الكامل في وطنه،
يضيء كتاب" الطاعون في العصر الأموي - صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأموية"، لمؤلفه أحمد العَدوي، على آثار الطاعون الذي حل وباء وانتشر في العصر الأموي.
لم يكن من السهل قبل قرن أو قرنين من الآن، أن يدرس المستشرق الغربي شرقنا العربي إجمالاً، إلا إذا تنكر لفكره ظاهرياً، لحرصه الشديد على ألا تضيع إمكانياته المعرفية الهائلة وما استأثر به من آداب ولغات تعنى بهذا الشرق دون زيارته والتبحر به،
ولدت جوليا بسترانا في حدود سنة 1834 بإحدى المناطق الجبلية بغرب المكسيك ومنذ ولادتها عانت هذه الفتاة المكسيكية من تشوه خلقي فريد ..
جذب الدور البارز غير المألوف، الذي تقوم به سوزان بومبيو، زوجة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، داخل الوكالة التي يديرها زوجها،
Ⅶهو نجم من نجوم مضامير الخيل في هذا العصر.