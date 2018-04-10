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من يريد أن يأخذ حقه من قطر

المصدر:
  • خليفة بن أحمد آل خليفة - القائد العام لقوة دفاع البحرين
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هناك في سوريا ومصر وليبيا وتونس من يريد أن يأخذ حقه من قطر

 

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