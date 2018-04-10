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متى تتعلم قطر الدرس؟

المصدر:
  • محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي
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لابد أن تعود قطر يوماً ما ونأمل أن تتعلم الدرس سريعاً

 

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