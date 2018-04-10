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على المسؤولين القطريين أن يفيقوا

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير الخارجية البحريني
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على المسؤولين القطريين أن يفيقوا من أحلامهم وأن يحترموا القانون الدولي

 

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