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دليل فشل قطر

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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مشروع «قناة سلوى» دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها

 

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