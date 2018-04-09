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لا يمكن إنكار تورط طهران

المصدر:
  • تركي المالكي - الناطق الرسمي باسم التحالف العربي
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لا يمكن إنكار تورط طهران في دعم الحوثيين بالأسلحة والمعدات العسكرية

 

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