إيران بحزبها وحشدها وعصائبها هي الخطر الحقيقي على المنطقة
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
تجاوزت السمنة تعريفها بأنها مرض العصر، حيث شبهتها منظمة الوباء الصحة العالمية بالوباء. وفي برنامج «نصيحة لايف»، الذي يبثه «البيان الإلكتروني» على مواقع التواصل الاجتماعي،
يستضيف برنامج "نصيحة لايف " اليوم الأربعاء الخبير التقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي
بالرغم من اختلاف المصالح والأهداف بين دول «المحور الجديد» بنسخة القرن 21، التي تضم روسيا وتركيا وإيران، ما زالت موسكو
تحت عنوان «كيف يمكن التخلص من الاجتماعات المرهقة؟» كتب رون كاروتشي، المؤسس والمدير المشارك في شركة نافالنت، إن
الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمواطن علي المزروعي لحضور جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وبصفته السياسية والقيادية
الإعلام هو الوسيلة المثلى لإيصال صوت المجتمع، ومعرفة طموحاته، وجس نبض ما يُهمّه وما يؤرقه، ونقل تلك الجوانب إلى متخذ
في بلاد مثل بلادنا الخليجية قد يكون إحلال الآلة مكان البشر مفيداً، فنحن نفتقد الكثافة السكانية، واضطررنا من أجل التنمية واللحاق بركب التحضر،
قصة المواطن علي المزروعي، التي بدأت مع اتصاله بإذاعة عجمان، تعيد لنا التأكيد على مدى تلاحم القيادة في دولة الإمارات مع الشعب منذ تأسيس الدولة
أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالته الأقوى للعالم بأن المملكة العربية السعودية قادرة وعازمة على قطع دابر
هي اليد الطيبة التي تحنو على كل إنسان، تعطف على الفقير وتغيث المحتاج، تجبر خاطر المظلوم، تنصر المستجير، وترحم الصغير والكبير.
أحب الأشياء لنفسي الكتب والأطعمة الشهية، وعندما تجتمع الكتب مع ما لذ وطاب يقترن بها تمام البهجة واكتمال المتعة. ولدي
قصة المواطن علي المزروعي مع إذاعة «راديو الرابعة» ومذيعها يعقوب العوضي، أراد لها المغرضون والمتربصون والمتصيدون أن تكون نقطة انطلاق للهجوم
لم يكن من السهل قبل قرن أو قرنين من الآن، أن يدرس المستشرق الغربي شرقنا العربي إجمالاً، إلا إذا تنكر لفكره ظاهرياً، لحرصه الشديد على ألا تضيع إمكانياته المعرفية الهائلة وما استأثر به من آداب ولغات تعنى بهذا الشرق دون زيارته والتبحر به،
ولدت جوليا بسترانا في حدود سنة 1834 بإحدى المناطق الجبلية بغرب المكسيك ومنذ ولادتها عانت هذه الفتاة المكسيكية من تشوه خلقي فريد ..
جذب الدور البارز غير المألوف، الذي تقوم به سوزان بومبيو، زوجة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، داخل الوكالة التي يديرها زوجها،
Ⅶهو نجم من نجوم مضامير الخيل في هذا العصر.
في القرن التاسع الميلادي كَتبَ العالِم والباحث العربي يعقوب بن إسحاق الكندي الكثير من المؤلفات الموسيقية، ليصبح المدون الأول