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إيران هي المشكلة

المصدر:
  • محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي
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المشكلة ليست فقط بين إيران والسعودية بل بين إيران والعديد من دول العالم

 

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