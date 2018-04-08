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الأسد ليس هدفاً

المصدر:
  • جان إيف لوديريان - وزير الخارجية الفرنسي
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فرنسا أكدت من قبل أن الأسد ليس هدفاً في عملية التغيير السياسي في سوريا

 

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