الأسد ليس هدفاً

تخطئ قطر إذا ظنت أن قائمة الإرهاب التي أصدرتها حكومتها بعد طول مراوغة، يمكن أن تمحو ذنوبها، أو تكفّر عن جرائمها، أو تزيل صنعتها الأساسية كدولة ترعى الإرهاب، أو تعيد علاقتها مع الأشقاء الذين اضطرتهم إلى مقاطعتها.