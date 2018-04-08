نظام الدولة السورية يجب مناقشته في إطار الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة
ينشر ملايين المستخدمين، بشكل يومي، بياناتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية، من دون معرفة كيف يمكن استخدامها لاحقاً. وفي
تجاوزت السمنة تعريفها بأنها مرض العصر، حيث شبهتها منظمة الوباء الصحة العالمية بالوباء. وفي برنامج «نصيحة لايف»، الذي يبثه «البيان الإلكتروني» على مواقع التواصل الاجتماعي،
يستضيف برنامج "نصيحة لايف " اليوم الأربعاء الخبير التقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي
بالرغم من اختلاف المصالح والأهداف بين دول «المحور الجديد» بنسخة القرن 21، التي تضم روسيا وتركيا وإيران، ما زالت موسكو
الإعلام هو الوسيلة المثلى لإيصال صوت المجتمع، ومعرفة طموحاته، وجس نبض ما يُهمّه وما يؤرقه، ونقل تلك الجوانب إلى متخذ
يقول ويلي ويلش الرئيس التنفيذي لشركة «إياج» البريطانية، في توقيت ما قبل حصول مطار دبي على مراكز متقدمة عالمياً..
اعتدنا عندما نطور عملاً أو نستخدم تقنية جديدة أن نخفض العمالة، هذه سنة الحياة، ومن يقارن اليوم بالأمس سيكتشف أن المصانع والمزارع استغنت عن الآلاف من العاملين
أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالته الأقوى للعالم بأن المملكة العربية السعودية قادرة وعازمة على قطع دابر
تخطئ قطر إذا ظنت أن قائمة الإرهاب التي أصدرتها حكومتها بعد طول مراوغة، يمكن أن تمحو ذنوبها، أو تكفّر عن جرائمها، أو تزيل صنعتها الأساسية كدولة ترعى الإرهاب، أو تعيد علاقتها مع الأشقاء الذين اضطرتهم إلى مقاطعتها.
كنت أترقب قرع جرس الفسحة كل يوم، لأنطلق راكضة إلى تلك الغرفة الصغيرة التي تتوسط الصفوف الدراسية، جديدة، كانت قد أُنشئت منذ مدة قصيرة.
العبرة ليست بكثرة الأصدقاء، لكن العبرة في وجودهم قربك حين تحتاجهم، العبرة في مدى الحقيقة الكامنة في داخل هؤلاء،
لفتني وأعجبني ذلك الأديب والمثقف المعروف الذي حينما تحدث إليه أحد الصحفيين واصفاً إياه بالأديب الكبير وصاحب القامة العظيمة وغيرها من توصيفات التعظيم والتفخيم
شهدنا خلال الأسبوع الماضي حدثين مؤثرين ومتداخلين يكشفان مدى تميّز صاحب السمو نائب رئيس الدولة رعاه الله عالمياً ومحلياً كحاكم مبادر وقائد وطني عظيم يشار له بالبنان.
ولدت جوليا بسترانا في حدود سنة 1834 بإحدى المناطق الجبلية بغرب المكسيك ومنذ ولادتها عانت هذه الفتاة المكسيكية من تشوه خلقي فريد ..
جذب الدور البارز غير المألوف، الذي تقوم به سوزان بومبيو، زوجة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، داخل الوكالة التي يديرها زوجها،
Ⅶهو نجم من نجوم مضامير الخيل في هذا العصر.
في القرن التاسع الميلادي كَتبَ العالِم والباحث العربي يعقوب بن إسحاق الكندي الكثير من المؤلفات الموسيقية، ليصبح المدون الأول
هزاع سعيد علي الحبسي شاب إماراتي متعدد المواهب اشتهر اسمه على قنوات التواصل الاجتماعي بعدما جذب آلاف المتابعين بفيديوهات وصور تحبس الأنفاس..