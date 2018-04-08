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سياستنا لم تتغير

المصدر:
  • كينيت ماكينزي - رئيس الأركان الأميركي
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سياستنا لم تتغير ولا يوجد إطار زمني لسحب الجيش الأميركي من سوريا

 

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