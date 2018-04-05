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العنف ما زال يتواصل

المصدر:
  • أنطونيو غوتيريش - أمين عام للأمم المتحدة
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النزاع في سوريا يتقلص إلى حد ما، لكن العنف ما زال يتواصل في الغوطة.

 

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