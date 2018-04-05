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نتائج هدنة نسبية

المصدر:
  • ستيفان دي ميستورا - المبعوث الأممي في سوريا
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لمسنا نتائج هدنة نسبية في الغوطة بين روسيا ومختلف الفصائل المسلحة

 

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