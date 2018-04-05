وتظل الغوطة المشكلة

نكرر ونؤكد وندلل بالثوابت والشواهد دائماً أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القضية الفلسطينية سياسة ثابته ومحددة، حيث إن دولة الإمارات تنطلق في نهج سياستها الخارجية على ثوابت أخلاقية وإنسانية ودينية راسخة لن تغيرها المتغيرات..
الأسماء التي وردت في القائمة القطرية لم تنشرها وسائل الإعلام المحلية هناك، بل اكتفت بإيراد الخبر خاليا منهم، والسبب أنها تخشى من قبائل تلك الأسماء أن يحتجوا أو يتمردوا ويطالبوا إما بإزالة أسماء أبنائهم أو بإضافة عبد الله آل ثاني والعطية معهم!
وقف المدير الجديد الذي قامت الشركة بتعيينه لكي يرفع من قيمتها التنافسية ويطوّر أعمالها في نهاية الممر وهو يرى أحدهم متكئاً على طرف الباب ويراقب زملاءه الموظفين، فاقترب منه وقد أراد أن يستعرض أمام الجميع مهاراته القيادية..
دخل أحد الجُفاة على هارون الرشيد ولـما مَثُلَ بين يديه بقي صامتاً فترة حتى هدأ المجلس تماماً، ثم وجه حديثه للرشيد: «يا هارون، إني قائل لك قولاً ثقيلاً فاسمعه مني»، فرد عليه الرشيد: «لا سمع ولا طاعة، قد بُعِثَ من هو خير منك ..