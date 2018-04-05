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وتظل الغوطة المشكلة

المصدر:
  • أنغيلا ميركل - المستشارة الألمانية
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نحن ندين بحزم، عمليات القصف على منطقة الغوطة الشرقية

 

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