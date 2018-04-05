آخر الأخبار

مدة الهدنة في الغوطة

المصدر:
  • ديمتري بيسكوف - المتحدث باسم الكرملين
التاريخ:
طباعة Email

مدة الهدنة في الغوطة، تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon