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الصراع على الساحة السورية

المصدر:
  • محمد بن سلمان - ولي العهد السعودي
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بشار باقٍ لكن أعتقد أن من مصلحته ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون

 

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