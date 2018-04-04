تصرفات تركيا غير مقبولة وما يحدث في عفرين مرفوض
تجاوزت السمنة تعريفها بأنها مرض العصر، حيث شبهتها منظمة الوباء الصحة العالمية بالوباء. وفي برنامج «نصيحة لايف»، الذي يبثه «البيان الإلكتروني» على مواقع التواصل الاجتماعي،
يستضيف برنامج "نصيحة لايف " اليوم الأربعاء الخبير التقني في مجال الهواتف الذكية والتطبيقات وأمن المعلومات دانيال خياط في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
تعتبر السمنة من الأمراض المنتشرة بكثرة في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية وتعتمد بالدرجة الأولى على النظام الغذائي
أوجد المشرع شراء مدة الخدمة الاعتبارية بهدف تحسين المعاش التقاعدي قبل انتهاء الخدمة، إذ يحق للمرأة شراء 10 سنوات مدة
بعد عقدين من عمليات البنية الصناعية الاساسية, توشك تركيا على الانتهاء من اقامة مفاعل نووي في خليج اكويو (جنوب شرق تركيا
وقف المدير الجديد الذي قامت الشركة بتعيينه لكي يرفع من قيمتها التنافسية ويطوّر أعمالها في نهاية الممر وهو يرى أحدهم متكئاً على طرف الباب ويراقب زملاءه الموظفين، فاقترب منه وقد أراد أن يستعرض أمام الجميع مهاراته القيادية..
بصفتي قريباً من جمهور وإدارة الوصل أحببت أن أوضح الصورة عن حالة الوصل، خاصة وأن الكثير يسألني هذه الأيام بعد خسارة فريق الكرة في نهائي كأس الخليج العربي
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
التطرف الديني هو الظلام الأسود الذي يسود العالم اليوم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتطرف الديني موجود في كل
الأسرة نواة المجتمع، وركيزته الأولى، وأساسه المتين، ومتى وُجد خلل في الأسرة، انعكس ذلك على المجتمع، فتضرر وتصدع، ومن
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
الثقافة لا يمكن أن تعيش بمفردها بعيداً عن محيطها الذي به تحيا فيه، وهو المجتمع، كما أن المجتمعات لا يمكن أن تحيا حياة صحية
«كَرِهتُ نفسي» أسمعُ هذا المصطلح كثيراً، وقد شعرت بتأثيره قبل مدة عندما عجزتُ عن أن أختلي بنفسي يوماً واحداً في الأسبوع
هل تعلم أننا نعيش الآن في زمن السلام والأمان، زمن الحياة؟، ربما هذه المعلومة قد فاتتك، فكل ما يدور بذهنك هو مشاهد القتل
ولدت جوليا بسترانا في حدود سنة 1834 بإحدى المناطق الجبلية بغرب المكسيك ومنذ ولادتها عانت هذه الفتاة المكسيكية من تشوه خلقي فريد ..
جذب الدور البارز غير المألوف، الذي تقوم به سوزان بومبيو، زوجة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، داخل الوكالة التي يديرها زوجها،
Ⅶهو نجم من نجوم مضامير الخيل في هذا العصر.
في القرن التاسع الميلادي كَتبَ العالِم والباحث العربي يعقوب بن إسحاق الكندي الكثير من المؤلفات الموسيقية، ليصبح المدون الأول
هزاع سعيد علي الحبسي شاب إماراتي متعدد المواهب اشتهر اسمه على قنوات التواصل الاجتماعي بعدما جذب آلاف المتابعين بفيديوهات وصور تحبس الأنفاس..