آخر الأخبار

تصرفات تركيا غير مقبولة

المصدر:
  • أنغيلا ميركل - المستشارة الألمانية
التاريخ:
طباعة Email

تصرفات تركيا غير مقبولة وما يحدث في عفرين مرفوض

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon