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لن نتراجع

المصدر:
  • رجب طيب أردوغان - رئيس تركيا
التاريخ:
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لن نتراجع عن عملية عفرين ولدينا اتفاق مع روسيا عليها

 

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