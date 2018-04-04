آخر الأخبار

التحالف الأميركي لا يهتم

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير خارجية روسيا
التاريخ:
طباعة Email

التحالف الأميركي لا يهتم كثيراً بالقضاء على بقايا الإرهاب في سوريا

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon