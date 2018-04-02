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على المجتمع الدولي محاسبة إيران

المصدر:
  • تركي المالكي - الناطق الرسمي باسم التحالف العربي
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على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة إيران

 

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