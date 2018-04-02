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استراتيجية طائفية

المصدر:
  • أحمد أبو الغيط - أمين عام الجامعة العربية
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إيران تتبع استراتيجية طائفية لتأجيج الصراعات في المنطقة

 

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