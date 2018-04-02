آخر الأخبار

تشكيل شبكة من «الوكلاء»

المصدر:
  • هربرت ماكماستر - مستشار الأمن القومي الأميركي
التاريخ:
طباعة Email

إيران تعمل على تشكيل شبكة من «الوكلاء» في دول لتعمل ضد حكوماتها

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon