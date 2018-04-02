إيران تسعى لتوسيع نفوذها

الأسماء التي وردت في القائمة القطرية لم تنشرها وسائل الإعلام المحلية هناك، بل اكتفت بإيراد الخبر خاليا منهم، والسبب أنها تخشى من قبائل تلك الأسماء أن يحتجوا أو يتمردوا ويطالبوا إما بإزالة أسماء أبنائهم أو بإضافة عبد الله آل ثاني والعطية معهم!
وقف المدير الجديد الذي قامت الشركة بتعيينه لكي يرفع من قيمتها التنافسية ويطوّر أعمالها في نهاية الممر وهو يرى أحدهم متكئاً على طرف الباب ويراقب زملاءه الموظفين، فاقترب منه وقد أراد أن يستعرض أمام الجميع مهاراته القيادية..
سوف تدخل الأزمة الخليجية قريباً عامها الأول ولا تزال قطر سائرة على نفس النهج الذي اختطته لنفسها ونفس النفق الذي دخلت فيه قبل عام. لا تزال قطر تدعي أنها سائرة على الطريق الذي يؤدي إلى حماية مصالحها ومصالح شعب قطر..
أكاد أتخيل مستوى الهستيريا التي أصابت، على دفعتين، مَن دفع باتجاه إطلاق سبعة صواريخ على عدة مدن سعودية مساء الأحد، ذلك أنه لا بد من أن مرّ بدرجات عالية من الهستيريا ابتداء لكي يتخيل أنه يستطيع أن يمس المملكة الشقيقة أو يرعبها بمثل هذه المحاولة اليائسة.