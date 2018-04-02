إيران تسعى لتوسيع نفوذها

أكاد أتخيل مستوى الهستيريا التي أصابت، على دفعتين، مَن دفع باتجاه إطلاق سبعة صواريخ على عدة مدن سعودية مساء الأحد، ذلك أنه لا بد من أن مرّ بدرجات عالية من الهستيريا ابتداء لكي يتخيل أنه يستطيع أن يمس المملكة الشقيقة أو يرعبها بمثل هذه المحاولة اليائسة.