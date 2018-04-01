آخر الأخبار

قالوا

واشنطن لن تتوقف عن محاسبة إيران

التاريخ:
طباعة Email

واشنطن لم ولن تتوقف عن السعي لمحاسبة إيران على تصرفاتها

نيكي هايلي

مندوبة أميركا في الأمم المتحدة

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon