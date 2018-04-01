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تخسأ إيران إن اعتقدت ستصل للحرمين الشريفين

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تخسأ إيران إن هي اعتقدت أنها ستصل إلى الحرمين الشريفين

خليفة بن أحمد آل خليفة

القائد العام لقوة دفاع البحرين

 

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