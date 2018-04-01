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قالوا

ضرورة الضغط على إيران

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إذا لم ننجح في الضغط على إيران فقد نشهد حرباً معها خلال الـ 15 عاماً المقبلة

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

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