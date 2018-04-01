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إيران لا تحترم القوانين الدولية وحسن الجوار

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إيران لا تحترم القوانين الدولية وحسن الجوار وتسعى لتقويض استقرار المنطقة

عادل الجبير

وزير خارجية السعودية

 

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